Digital Week, sguardi sul futuro

Alessio Caprodossi

Torna la Milano Digital Week, una fotografia che mostrerà i cambiamenti in atto nella città che sta trainando l'intero Paese verso la metamorfosi digitale. Un passaggio cruciale, come evidenziato più volte dal sindaco Giuseppe Sala, che offre vantaggi alla cittadinanza e ai singoli individui, raccontato attraverso gli oltre 500 eventi della cinque giorni dedicata all'innovazione e all'educazione digitale, in programma dal 13 al 17 marzo. Promossa dal Comune e realizzata da Cariplo Factory e IAB, la seconda edizione è incentrata sul tema dell'Intelligenza Urbana, con un focus su modi, tecnologie e strumenti che stanno producendo una profonda trasformazione della città, del lavoro e delle relazioni umane. Un esempio del cambio di passo è la dematerializzazione dei documenti nella pubblica amministrazione: «Stiamo portando avanti un progetto pluriennale e l'obiettivo è ridurre del 50% la carta della macchina comunale entro la fine del mandato», ha spiegato Roberta Cocco, assessora alla Trasformazione digitale di Palazzo Marino. L'intento della manifestazione è coinvolgere tutti i cittadini, in particolare chi è meno avvezzo al mondo informatico, per diffondere le potenzialità della robotica, dell'internet delle cose e dell'intelligenza artificiale, elementi cruciali per migliorare la qualità della vita e il futuro di Milano.

Ben 250 luoghi che ospiteranno mostre, seminari, spettacoli, laboratori e installazioni. L'anteprima è affidata all'incontro Le persone servono?, con la presenza di Jerry Kaplan, scienziato e pioniere della Silicon Valley californiana, mentre il giorno successivo ci sarà l'apertura ufficiale al Base Milano, sede principale della Digital Week insieme alla Triennale di Milano e al Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia, che ospiterà bambini e ragazzi alle prese con esperienze di realità virtuale, coding e robot. Altro tema di rilievo sarà il futuro dei pagamenti digitali con alcune iniziative organizzate da Nexi. Da non perdere, poi, la mostra Olivetti, una storia di innovazione, in onore della storica azienda italiana, esposta al Museo del Novecento.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA