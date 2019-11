Difesa horror nella ripresa, Lukaku: in Europa che fatica

HANDANOVIC 5,5

Attento su Götze e Hazard. La paratona la piazza su Sancho in finale di prima frazione, esente da colpe sui primi 2 gol, rivedibile sul 3-2 di Hakimi.

GODIN 5,5

Supplisce alla velocità di Hazard con esperienza e senso della posizione. Anche lui tra i responsabili del 2-2 di Brandt.

DE VRIJ 5

Con Götze se la cava, ma è con Hakimi che combina il patratac, perdendo il contatto sull'1-2.

SKRINIAR 5,5

Con Sancho sfodera il fisico e un buon timing in anticipo. Più in difficoltà in rilancio, e con Hakimi.

CANDREVA 5,5

L'assist per lo 0-2 di Vecino, ma anche la rimessa laterale consegnata a Brandt per il pari e la dormita su Hakimi, per il 3-2 tedesco.

VECINO 6,5

Vince il ballottaggio con Sensi, ripagando la fiducia di Conte con il gol del 2-0 in inserimento. Utile anche quando c'è da far legna (23' st Sensi 6: sfiora il 3-3 nel finale).

BROZOVIC 6

Una prima frazione da regista illuminato. Ripresa a lume di candela: bagliori flebili e troppe ombre.

BARELLA 6,5

Ringhia su ogni pallone, recuperandone in serie: ultimo a mollare.

BIRAGHI 5

Nella morsa di Sancho e Hakimi. L'avvio è choc, con giallo in un minuto, poi è peggio (21' st Lazaro 5,5: impalpabile).

LAUTARO 7

Ottavo centro stagionale, 7° nell'ultimo mese, 3° consecutivo in Champions, sulle orme del Leone Eto'o (4 di fila nel 2010). Per El Toro un'altra serata monstre e un altro gol con avversari seminati come birilli. Suo pure l'innesco del 2-0 di Vecino.

LUKAKU 5

Hummels ha fisico e centimetri per tenergli testa. Lui prova a rendersi utile, accollandosi il lavoro sporco, ma il computo è negativo (28' st Politano 6: subito azzoppato, ma stoico a non mollare).

CONTE 6

Dal paradiso dello 0-2, con vista ottavi, all'inferno del ko per 3-2, con qualificazione quasi compromessa.

Mercoledì 6 Novembre 2019, 05:01

