Dietrofront Uefa: il Var anche in Champions

Marco ZorzoMILANO - Dopo il fiume di polemiche e parole, finalmente i fatti. Ecco il dietrofront dell'Uefa sul Var, che l'organismo del calcio europeo non voleva prendere in considerazione. Lo introdurrà a partire dalla prossima Champions League, che inizierà nell'estate del 2019. L'ok è stato dato ieri nel corso del Comitato esecutivo che si era riunito in mattinata a Nyon.La Uefa ha pure deciso che il Var sarà introdotto agli Europei del 2020 e nell'Europa League (un anno dopo la Champions, dunque), la competizione minore per club.Il Video assistant refree (che ha debuttato a livello internazionale al Mondiale in Russia) attualmente è utilizzato in tutti i principali campionati europei, tranne la Premier League.Sempre ieri è arrivata l'ufficialità dell'organizzazione per l'Europeo 2024. Era una corsa a due tra la Germania e la Turchia. L'Uefa ha scelto la Germania come Paese ospitante. La competizione continentale tra sei anni vedrà la partecipazione di 24 nazionali e sarà composto da 51 partite in dieci stadi, tra cui l'Allianz Arena di Monaco e l'Olympiastadion di Berlino. L'ultima grande competizione organizzata dalla Germania è stata il Mondiale 2006 vinto dall'Italia di Lippi.In precedenza, nel 1988, i tedeschi avevano già organizzato l'Europeo (vinto dall'Olanda). Per la Turchia, invece, è la terza bocciatura, dopo il no dalla fase finale dell'Europeo 2020 e per l'Olimpiade sempre dello stesso anno.riproduzione riservata ®