Dietro il cruscotto tre chili di cocaina

Credeva che il suo stratagemma per nascondere la cocaina avrebbe ingannato la polizia, ma la sua illusione è durata poco. Un marocchino di 31 anni è stato arrestato per il possesso di tre chili di cocaina che nascondeva all'interno del cruscotto modificato della propria auto parcheggiata in via dei Missaglia.

Alle 16 di martedì gli agenti hanno notato il nordafricano mentre si aggirava con fare sospetto attorno ad alcuni locali di Porta Romana. Così lo hanno fermato per un controllo. In tasca aveva un mazzo di chiavi e, attivando la chiusura centralizzata, sono risaliti all'auto parcheggiata poco distante. I poliziotti si sono accorti che il cruscotto era leggermente fuori asse. Hanno smontato la plancia del contachilometri e trovato tre panetti di cocaina da un chilo l'uno.

