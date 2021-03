Diego Forlan è una leggenda del calcio mondiale. Classe 1979, è stato uno degli attaccanti uruguaiani più forti di sempre. Ha indossato, tra le altre, le casacche di Manchester United, Atletico Madrid, e, in Italia, quella dell'Inter (una sola stagione, 2011/12). Oggi studia per diventare un grande allenatore.

Da ex interista, la domanda è d'obbligo: è l'anno che Conte può vincere lo scudetto?

«Sta facendo grandi partite, sta giocando bene. L'Inter ha nove punti di vantaggio sulla seconda in classifica, quindi credo che potrebbe essere il suo anno. Inoltre, c'è un allenatore come Conte che sa come si fa a vincere lo scudetto, l'ha dimostrato con la Juventus».

Che ricordi hai della tua esperienza in Italia con l'Inter?

«Ho un po' di rammarico. Ho avuto tanti problemi fisici, non ho potuto far vedere il meglio di me, come mi è capitato in Spagna e Inghilterra. Avrei voluto fare molto di più. Ci tenevo a dare il mio contributo all'Inter che mi ha dato una grande occasione. Comunque, è stato bello, ho trovato una grande società e dei super tifosi».

Forlan ha giocato in tanti Paesi, in particolare in Italia, Spagna e Inghilterra: differenze?

«La Liga è la più entusiasmante, ma non so dire il perché. Ai miei tempi, in Italia era difficile giocare. C'era tanta tattica, tanta attenzione alla fase difensiva, era complicato fare gol. Oggi le cose sono cambiate ma resto molto legato alla Liga».

Che ne pensi di un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid?

«Non credo sia tanto corretto continuare a parlare di lui che è un giocatore della Juventus. Sicuramente, se dovesse tornare al Real Madrid, sarebbe un valore aggiunto per i blancos ma non sarebbe positivo per la Juventus visto che parliamo di un giocatore top che, nonostante i 36 anni, è ancora ai massimi livelli».

