Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dieci giorni, 60 eventi organizzati da una quarantina di associazioni per ribadire l'importanza della libertà, del rispetto delle differenze, dell'inclusività e delle affermazioni dei diritti.Sono i dieci giorni dell'orgoglio gay, lesbico, transessuale, che si terrà dal 22 giugno al 1° luglio e che avrà il suo culmine nella parata del 30 giugno da piazza Duca d'Aosta a Porta Venezia.Il tema di questa edizione è quello del #civilimanonabbastanza. «Milano ha raggiunto tanti traguardi ma c'è ancora tanto da fare, è un percorso di crescita culturale - ha commentato Fabio Pellegatta, presidente di Arcigay Milano, che organizza il Pride con il Coordinamento arcobaleno -. Con queste politiche che cercano di farci arretrare in una dimensione culturale lontana dai tempi che stiamo vivendo dobbiamo ancora di più scendere in piazza».Si spazia dallo sport al teatro, dal cinema ai fumetti con proiezioni, presentazioni di libri e talk, ma anche feste ed eventi. Il 30 giugno la parata finale con flashmob. Madrina dell'edizione 2018 è Drusilla Foer, già giudice di Strafactor e attrice teatrale e cinematografica, interprete della Magnifica Presenzà di Ferzan Ozpetek. Tra le novità di questa edizione la Pride Square, tre epicentri che creano un village aperto alla città dal 28 al 30 giugno e l'inaugurazione del Rainbow Garden, un grande spazio con giochi gratuiti e attività per i più piccoli, per educarli alla diversità e alla condivisione.Il Comune anche quest'anno ha dato il patrocinio alla manifestazione. «Facciamo un appello a tutte le istituzioni a esserci, a non avere paura e non fare passi indietro», ha detto l'assessore alle Politiche sociali del Comune, Pierfrancesco Majorino.