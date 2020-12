Dieci giocatori d'azzardo nell'appartamento bisca

Una bisca clandestina a Chinatown, in pieno coprifuoco. La polizia è intervenuta all'1,30 in via Messina dopo aver udito urla provenire da un appartamento che dava sulla strada. Quella che sembrava una lite in famiglia era invece il fervore di una partita a Mah Jong, un gioco cinese molto popolare: intorno al tavolo c'erano dieci perone.

I proprietari di casa, una coppia cinese composta da una 48enne e un 50enne, sono stati denunciati per esercizio di giochi d'azzardo, mentre i dieci clienti (tutti connazionali tra i 28 e i 53 anni) sono stati denunciati per il reato di partecipazione a gioco d'azzardo. In casa c'erano anche un 25enne e un bambino di nove anni che all'arrivo degli agenti non stavano giocando. Per tutti è scattata la multa per violazione delle norme anti-Covid. A carico di sei giocatori sono stati trovati e sequestrati 1623 euro, 62 dollari e 25 yang.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA