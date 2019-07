Dieci colpi in farmacia catturato Gentleman

La caccia a gentleman era aperta da mesi. La polizia lo aveva battezzato così perché rapinava le farmacie della zona nord di Milano sempre con lo stesso modus operandi: entrava a volto scoperto come un normale cliente, gironzolava un po' tra gli scaffali aspettando il momento buono. E intanto faceva finta di parlare al cellulare, simulando cordiali conversazioni quando in realtà al telefono non c'era nessuno. Quando l'ultimo cliente usciva, entrava in azione: si avvicinava al bancone con una mano in tasca e, simulando il possesso di un'arma, minacciava la dottoressa e portava via l'incasso.

Durante i colpi indossava sempre un cappellino e teneva sempre la tessa inclinata verso il basso per non farsi inquadrare dalle telecamere. Espediente che però non ha impedito agli investigatori dell'Antirapina di dare un nome a gentleman, dopo un'indagine certosina sui filmati delle telecamere a circuito chiuso. Martedì pomeriggio A.M., italiano, 53 anni, è stato raggiunto in carcere da un'ordinanza di custodia cautelare in cui gli vengono attribuite 10 rapine commesse tra l'ottobre 2018 e maggio 2019 ai danni di farmacie tra la zona di Comasina e Greco-Turro. L'ultimo colpo di gentleman risale al 6 maggio scorso, ai danni della farmacia Comasina di piazza Gasparri: quella volta è stato arrestato in flagranza.

