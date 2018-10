Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dieci autori, altrettanti episodi, due spettacoli, un unico, possente kolossal teatrale per raccontare l'Afghanistan dal punto di vista dell'Occidente che, di quella terra lontana di emiri, pastori e tribù, non è mai venuto a capo. Da metà Ottocento, con la prima guerra scatenata dall'impero britannico a Enduring Freedom, oltre un secolo e mezzo di conflitti, attività diplomatiche, alleanze, giochi di potere.Nato a Trycicle Theatre di Londra, Afghanistan aè approdato in Italia grazie all'Elfo che, dopo aver allestito i primi cinque episodi, conclude il progetto con gli ultimi cinque, presentati in due spettacoli (The Great Game e Enduring Freedom, vedibili separatamente o in un'unica maratona di sei ore.La sapiente regia di Ferdinando Bruni ed Elio De Capitani fa muovere un bel gruppo di attori pronto a moltiplicarsi in decine di ruoli attraverso un continuo cambio di registro narrativo, dalla spy story al mélo hollywoodiano, dalla narrazione giornalistica alla trasfigurazione poetica. Il risultato è una sorprendente docufiction teatrale che galoppa lungo le vie di Kabul, dell'oppio e della guerra tra agenti segreti e mercenari, reporter e soldati, talebani e mujaheddin, guerrieri pashtun e viaggiatori. (O.Bat.)riproduzione riservata ®