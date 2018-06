Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dieci anni di silenzio. Del resto, per loro, la fretta non è mai stata un problema. Cinque cd snocciolati dagli anni Novanta, quando in epoca grunge debuttarono come uno dei gruppi di rock indipendente americano più acclamati. The Breeders domani sono alla Santeria Social Club con un nuovo album, intitolato All nerve, seguito del precedente disco Mountain battles, appunto del 2008. Poco è cambiato del loro stile, quello che una ventina di anni fa era rock orgogliosamente suonato tra chitarre distorte (molto vicine al grunge) e ritornelli quasi pop. Una commistione frutto del talento di Kim Deal, già nei Pixies, altra formazione storica del rock americano, e Tanya Donnelly dei Throwing Muses: le due fondatrici della band. Oggi è rimasta al comando solo Kim Deal, accompagnata dalla sorella Kelley (alla chitarra). A dare ancora più importanza al concerto c'è il fatto che il nuovo album suona anche forte alle orecchie, con un bel repertorio di canzoni inedite che avrebbero fatto una bella figura anche nel 1990, quando The Breeders pubblicarono il loro primo cd ai tempi dei Nirvana. (M.Lev.)