Dicembre impegnativo per l'Olimpia. Ben 12 gare in 31 giorni. Si comincia stasera con la sfida di Eurolega, al Forum, contro l'Alba Berlino (palla a due ore 20,45). Da vendicare la sconfitta della passata stagione quando i tedeschi s'imposero a Milano 102-96: «Affrontiamo una squadra veloce, in un buon momento di forma, ma come sempre soprattutto in casa dovremo fare di tutto per imporre il nostro gioco, eseguire il piano partita e difendere per tutti i 40'», le parole di Shields.

Dopo l'impresa a Tel Aviv, i biancorossi puntano a proseguire nel buon momento europeo (5-3 il record dei milanesi). Vincere contro l'Alba Berlino e, giovedì sera, con il Panathinaikos (sempre al Forum) manterrebbe la squadra di coach Messina in piena corsa per le Final Eight, uno degli obiettivi dichiarati della società.(F.Pon.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA