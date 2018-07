Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dice che «il dolore è un ottimo motivatore». Effettivamente, prima di trasformarsi in Joan as Police Woman, la cantautrice americana Joan Wasser non aveva ancora mai provato a cantare. Aveva militato sino ad allora in varie band ma non aveva ancora trovato il coraggio di prendere e costruirsi una carriera. Poi il lutto, il dolore, per la morte del suo fidanzato Jeff Buckley, icona del rock, alla fine degli anni '90, la trasforma. «Il dolore era troppo forte. Ho sentito il bisogno di provare la mia voce da sola e così ho cominciato una carriera solista».Quasi vent'anni dopo la ritroviamo domani sera al Castello Sforzesco, con il suo ultimo disco Damned devotion, settimo della carriera e uno delle sue migliori realizzazioni musicali, con quel suo stile sempre sofferto e la musica che lambisce il pop, il folk, il rock, l'elettronica. Qualcosa di davvero originale e con una grande voce, che finalmente un giorno di tanti anni fa è uscita allo scoperto.Da provare. (M.Lev.)riproduzione riservata ®