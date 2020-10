DIAVOLO IN TESTA

Massimo Sarti

Stefano Pioli non è come Ugo Fantozzi. Al mitico ragioniere ideato da Paolo Villaggio la pioggia «fitta e gelata» del nuvolone da impiegato rovinava ogni momento di svago. Il tecnico del Milan, sotto il diluvio portoghese di Vila Do Conde e quello casalingo di San Siro, ha invece in rapida successione ottenuto l'accesso ai gironi di Europa League e battuto 3-0 lo Spezia in campionato.

Una vittoria nel segno di Rafael Leao (doppietta) e Theo Hernandez che ha permesso ai rossoneri di mantenere la testa della classifica a punteggio pieno, al pari dell'Atalanta.

Il calendario non è stato finora impossibile per il Diavolo, ma si può dire missione compiuta. Più che l'aspetto numerico (altri 6 risultati utili in tutte le competizioni dopo i 13 della parte finale della scorsa stagione, per un totale di 19), vale la continuità di questo Milan, che ha saputo come in altre circostanze uscire alla distanza dopo aver sofferto. Nel caso del match con lo Spezia, nel primo tempo.

Il tutto a dispetto delle molte assenze. Alla ripresa dopo la sosta, sabato 17, ci sarà il derby con l'Inter, che guarderà Gigio Donnarumma e compagni dal basso della graduatoria. «È stato un buon inizio, che ci deve dare positività e fiducia in vista del futuro: avanti così. Avremo presto partite difficili e impegnative, ma ci arriveremo con il giusto entusiasmo, sperando comunque di recuperare gli infortunati». Così Pioli.

Solo nella ripresa il Milan ha saputo domare uno Spezia ordinato e compatto, seppur colpito dall'infortunio nel primo tempo del proprio bomber Galabinov. Decisivi gli ingressi dopo l'intervallo di Kessie e Calhanoglu, autori degli assist per la doppietta di Rafael Leao, che ha aperto e chiuso il tris rossonero al 57' e al 78'.

Il portoghese di origini angolane, reduce dal Covid a inizio preparazione e dal non convincente spezzone con il Rio Ave, è stato schierato dal primo minuto da Pioli, che aveva confessato di essere stato costretto ad accelerarne il reinserimento in squadra per la quarantena di Ibrahimovic e l'infortunio di Rebic. «Sento la fiducia del mister e dei compagni. Sono contento di aver giocato titolare, voglio sfruttare tutte le occasioni. È stata una partita intensa», ha detto Leao.

Tra i suoi due gol, il break al 76' di Theo Hernandez: recupero e diagonale mancino bruciante.

C'è stato anche l'esordio del norvegese Jens Petter Hauge: «È sveglio, ha caratteristiche che mi piacciono, può essere molto utile sugli esterni e tra le linee».

Infine il Milan ha ufficializzato il terzino portoghese Diogo Dalot, in prestito dal Manchester United.

Rinforzo prezioso per un reparto, quello arretrato, dove per l'ennesima volta hanno giocato gli stessi. «Stiamo cercando anche un centrale», ha chiosato Pioli, con il mercato che oggi chiude i battenti alle 20.

