Diavolo di un Pioli: mai così tanti punti nell'era dei 3 per vittoria

Non c'è memoria di una partenza così. Mai ventidue punti in classifica dopo appena 8 giornate di campionato. Il Milan di Stefano Pioli ha superato tutti, anche i miti.

Nemmeno l'ultimo Diavolo targato Allegri da scudetto (2010-11) si era spinto così avanti in questo punto del campionato (2 pareggi e una sconfitta a Cesena alla seconda giornata). La vittoria in rimonta sul Verona a San Siro nella febbre del sabato sera (3-2 da 0-2: con Pioli in panchina sono già 18 appunto, le rimonte in due stagioni) ha dato ai rossoneri il settimo successo in 8 partite di campionato. Gli unici punti la Pioli-band li ha lasciati allo Stadium pareggiando con la Juventus di Max Allegri, uno che il Milan lo conosce bene e con cui ha vinto.

Una partenza razzo, da scudetto che però in via Aldo Rossi non vogliono ancora celebrare. Meglio restare umili, evitare paragoni scomodi con i Milan campioni d'Italia (Capello, Zaccheroni, Ancelotti e Allegri) del passato anche se l'obiettivo ormai dichiarato è quello, riportare il tricolore dall'altra parte del Naviglio. Anche perché ora la testa di Pioli e della sua squadra va verso la sfida quasi da dentro o fuori a Oporto in Champions League domani sera.

Nella rimonta con il Verona ci sono altre curiosità, altri primati da registrare. Il primo riguarda Olivier Giroud: dalla stagione 1994-95, il centravanti francese è infatti il quinto giocatore ad aver segnato tre reti nelle prime due gare casalinghe con i rossoneri in serie A. Gli altri sono stati Oliver Bierhoff, Alexandre Pato, Mario Balotelli e Carlos Bacca.

L'ex Chelsea ha segnato una doppietta all'esordio a San Siro contro il Cagliari e un gol il Verona. Poi un'altra: era da luglio 2020 che il Milan non ribaltava due gol di svantaggio in serie A: l'ultima volta risale al sfida contro la Juventus del 7 luglio 2020 quando il Diavolo andò sotto di due reti, ma poi vinse 4-2. Intanto in vista della Champions da Milanello arriva qualche notizia positivia.

La prima riguarda Ante Rebiv: gli esami strumentali effettuati nella mattina di ieri hanno escluso lesioni capsulo legamentose alla caviglia sinistra. Le condizioni dell'attaccante croato verranno valutate giorno dopo giorno. Difficile, ma non impossibile pensare di averlo a disposizione domani sera in Champions contro il Porto. Un altro sorriso arriva Tiemoué Bakayoko. Il francese ha svolto la seduta in gruppo a Milanello ed è arruolatile per la trasferta di Coppa in Portogallo.

