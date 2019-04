Diavolo da retrocessione nelle ultime 7 giornate

Massimo Sarti

MILANO - Il derby dello scorso 17 marzo, che avrebbe potuto segnare in negativo il destino del tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, è stato invece l'inizio dei guai del Milan di Rino Gattuso. Da quel 2-3 con sorpasso nerazzurro al terzo posto, i rossoneri hanno conquistato appena 5 punti in 7 giornate. Un rendimento da zona retrocessione, pari per esempio a quello di Chievo e Genoa.

Nello stesso spezzone di campionato le leader sono state Spal e Bologna, con 16 punti. In neppure un mese e mezzo il Diavolo, nella corsa all'Europa, ha perso 10 lunghezze dall'Atalanta (dopo il 2-0 sull'Udinese), 7 da Inter e Torino, 6 dalla Roma e 5 dalla Lazio.

Magra consolazione: a 4 gare dal termine della scorsa serie A il Milan aveva 2 punti in meno (54 contro 56) ed era già ampiamente tagliato fuori da ogni velleità Champions. Riscatto obbligatorio a partire da lunedì prossimo al Meazza contro il Bologna. Non ci sarà Conti, che dovrebbe saltare anche la trasferta di Firenze a causa di una distorsione alla spalla sinistra.

Intanto il giudice sportivo ha punito i cori di discriminazione razziale intonati dagli ultras della Lazio («dal 90% dei 4.049 presenti», si legge nel comunicato ufficiale) contro Kessie e Bakayoko, mercoledì a San Siro nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Un turno con la Curva Nord biancoceleste chiusa, pena sospesa per un anno.

