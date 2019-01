Di Francesco avvisa la Roma: «Guai sbagliare»

Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Francesco BalzaniROMA - Il Fiorentina-Roma che vale la semifinale di Coppa Italia. Voglia di vincere che è diventata un'ossessione, almeno per la tifoseria romanista. Sarà questo che ieri ha convinto 20 supporter della Sud ad accompagnare a Termini la squadra sul treno diretto a Firenze.L'invito è stato chiaro: «Svegliatevi, dovete vincere». Con chiaro riferimento alla clamorosa (ed ennesima) rimonta subita domenica a Bergamo. Lo hanno urlato, ma senza offendere. Tanto però è bastato però per provocare la reazione di Manolas e Kolarov. «Ma stai zitto c...», ha detto il greco a uno di loro. Il serbo si è limitato a fermarsi e a lanciare un'occhiataccia. Applausi per Dzeko, Totti e De Rossi. Insomma animi tesi, e reazioni divise sui social.Tensione alta perché stasera la Roma si gioca un pezzo di strada che può portare al trofeo più semplice da raggiungere. Lo sa Di Francesco che adotterà un turn over soft: tornano Fazio e Florenzi, probabilmente Schick prenderà il posto di Dzeko mentre sulla trequarti è ballottaggio tra Pellegrini e Pastore, con l'argentino che ha nei viola (2 gol e un assist) la sua seconda vittima preferita in Italia dopo il Catania. «Ci teniamo alla Coppa Italia e non abbiamo margine di errore stavolta, se sbagliamo siamo fuori», avvisa il tecnico che ancora non ha digerito il 3-3 di domenica. «Dobbiamo crescere. Pensavo di aver ritrovato maggiore equilibrio in fase difensiva, ma le ultime due gare ci hanno fatto capire che dobbiamo lavorare ancora tanto anche sotto l'aspetto mentale. Il difensore deve pensare sempre in negativo, pensando che da un momento all'altro può succedere qualcosa. Siamo troppo distratti per essere una squadra che vuole arrivare in Champions».Infine, si sofferma su Muriel, bestia nera della Roma con 6 gol in 8 precedenti: «L'ho avuto a Lecce. Se è in giornata è veramente straordinario. Mi auguro che non sia così stavolta».riproduzione riservata ®