Di corsa per bene con la sfida di entrare nel Guinness dei primati. Domenica torna la PittaRosso Pink Parade che punta a scrivere una nuova pagina nel libro dei Guinnes World Records: prima di invadere Milano, la marea rosa tenterà in piazza Duomo l'impresa di realizzare il fiocco rosa umano più grande del mondo, usando il simbolo universale della lotta ai tumori femminili. Il messaggio è chiaro: tante singole persone, tutte insieme, possono raggiungere grandi traguardi, nella ricerca scientifica come nella vita (l'organizzazione consiglia di arrivare nella piazza entro le 9).È il prologo della kermesse organizzata da PittRosso e dal Comune, durante la quale si raccolgono fondi a sostegno della Fondazione Umberto Veronesi, impegnata da anni con il progetto Pink is Good, la ricerca contro i tumori delle donne.Come sempre due i percorsi: 5 di camminata (12 euro) e 10 chilometri di corsa (16 euro), partenza ore 10.30. Il percorso si snoda tra Castello, Triennale e Arco della Pace. Le iscrizioni per la corsa solo fino a oggi sul sito pittarossopinkparade.it (per la camminata anche nei negozi Pittarosso, e fino a domani). Madrina anche quest'anno Cristina De Pin, protagoniste tante Pink ambassador, come le runner che in passato sono state colpite da tumore e oggi corrono maratone in giro per il mondo.(P.Pas.)