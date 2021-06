Dhl, sequestro da 20 milioni: «Sfruttamento dei lavoratori e tasse non pagate»

Gli inquirenti lo definiscono un «sistema» per sfruttare dipendenti e frodare il fisco. Basato su un giro di false fatture e su finte cooperative (che assumevano formalmente i fattorini), ma che avrebbe in realtà favorito «lo sfruttamento dei lavoratori», rimasti senza contributi previdenziali e assicurativi. Al centro del sistema una società che lo avrebbe messo in piedi appoggiandosi a un consorzio e a 23 società di intermediazione di manodopera.

La società è la Dhl Supply Chain Italy spa, del colosso tedesco della logistica e dei trasporti. Ieri proprio nei confronti della filiale italiana del gruppo e di suoi manager il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano ha eseguito un sequestro preventivo d'urgenza di oltre 20 milioni di euro per una presunta maxi frode sull'Iva, firmato dai pm Giovanna Cavalleri e Paolo Storari, del dipartimento guidato dall'aggiunto Maurizio Romanelli. Secondo i magistrati, la società del gruppo Dhl per avere a disposizione «meri serbatoi di manodopera», ossia lavoratori da gestire di fatto per le consegne, si interfacciava con il Consorzio Industria dei Servizi, a cui facevano capo diverse società di intermediazione. E con un meccanismo di false fatturazioni, emesse dalle finte coop a vantaggio di Dhl, quest'ultima avrebbe abbattuto i propri costi. Allo stesso tempo, le altre società non versavano l'Iva dovuta e nemmeno i contributi per i facchini impiegati. Tra l'altro, scrivono i pm, dalle «le acquisizioni informatiche», si ipotizza una realtà non isolata nel territorio lombardo».



La Procura fa notare pure che «per contrastare questo fenomeno, il 14 Ottobre 2019» si era aperto in Prefettura «un tavolo con le principali istituzioni, associazioni e player di settore con il fine di stipulare un Patto finalizzato al rispetto pieno dei diritti dei lavoratori e della concorrenza leale» nel settore della logistica. E Dhl era stato «attore principale di questo tavolo». Dall'inchiesta sul caso Dhl è emerso che, tra il 2016 e il 2019, sarebbero stati oltre 1500 i lavoratori assunti dalle false cooperative. Non c'era alcuna «tutela», scrive la Procura, per i lavoratori «esternalizzati», «costrettì a passare da una cooperativa all'altra, pena la perdita del posto di lavoro». E lo dimostrerebbe il «tenore» di alcune email agli atti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Giugno 2021, 09:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA