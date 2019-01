Deulofeu di nuovo rossonero Il baby Abanda ha firmato

Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Il mercato del Milan non è chiuso. E il desiderio oggi si chiama ancora Gerard Deulofeu. Il Milan ha messo sul piatto una prima offerta che prevede il prestito oneroso con diritto di riscatto. La famiglia Pozzo, che reputa lo spagnolo fondamentale per il suo Watford, vorrebbe ricevere maggiori garanzie.L'alternativa potrebbe essere la formula del prestito con obbligo di riscatto vincolato anche a determinati obiettivi. Si lavora, c'è ancora tempo per chiudere, per far tornare a Milano un giocatore che con la maglia rossonera ha giocato 17 gare in campionato, realizzando 4 reti (e 3 assist).Intanto è arrivata l'ufficialità per Leroy Abanda Mfomo. Il terzino sinistro francese, classe 2000, è un giocatore del Milan. Arriva dal Monaco ed è il primo colpo di Moncada, nuovo capo dello scouting rossonero scelto da Leonardo. L'attenzione rossonera ora è su Sandro Tonali, altro classe 2000, regista alla Pirlo e non solo perchè gioca nel Brescia. Casa Milan conosce il suo tifo rossonero' e il sogna di essere allenato da Gattuso, ma non basta ancora per strapparlo alla concorrenza che al momento, vedi Roma, si è vista rifiutare un'offerta di 25 milioni di euro. Ce ne vogliono almeno 35. Un'affare da chiudere il prima possibile, prima dell'intervento dell'Uefa. (L.Ucc.)riproduzione riservata ®