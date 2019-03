Detti & Fede, le stelle del nuoto in vasca nel nome di Manuel

Marco Zorzo

MILANO - Ecco la tappa di avvicinamento agli Assoluti di Riccione che unisce gli alfieri azzurri (e non) nel 9° Trofeo Città di Milano. Quest'anno caratterizzato da una speciale raccolta fondi organizzata per sostenere Manuel Bortuzzo, la giovane promessa del nuoto, colpito nella notte tra il 2 e il 3 febbraio a Roma da un proiettile che gli ha provocato la paralisi delle gambe.

Così Gabriele Detti: «Manuel era un nostro compagno di allenamento e quindi siamo rimasti scioccati come del resto tutta Italia. Non è possibile che nel 2019 succedano queste cose, sembra di essere rimasti nel Far West, sono cose che non dovrebbero succedere, ma purtroppo è successo. Noi siamo tutti con Manuel, lo sento quasi tutti i giorni, sta bene: ha iniziato la riabilitazione e speriamo che tutto possa risolversi nel migliore dei metodi, però ci vorrà sicuramente tempo. Lo aspetto in piedi più che in allenamento, gli allenamenti sono una cosa in più».

Alla piscina Samuele di via Trani non ci saranno Gregorio Paltrinieri e Fabio Scozoli, colpiti da una forte forma influenzale. Ma il meeting milanese resta ricco di protagonisti e prestigioso. Non solo Detti, ma anche lei, la nostra Federica Pellegrini. Ma non solo. Ci sono pure gli altri calibri internazionali come gli ungheresi Lazlo Cseh e Katinka Hosszu e il sudafricano Chad Le Clos.

Sarà la prima gara in vasca lunga da un anno a questa parte di Detti. Il campione del mondo sugli 800 pare aver finalmente superato i problemi alla spalla, ma non intende caricarsi di ulteriori pressioni: «Non mi aspetto nulla di eclatante - spiega lo stesso Detti ieri nel corso della conferenza stampa nella presentazione del meeting - perché stiamo lavorando e caricando. Non so che gara farò, vedrò cosa viene lo scorpriamo insieme. Non mi interesserebbe nemmeno fare un super risultato qui, anche perché andar forte a un mese dagli Assoluti (dal 2 al 6 aprile, ndr) vorrebbe dire che c'è qualcosa che non torna nella preparazione. Morale della favola: dovrò essere al top tra quattro settimane a Riccione». Già, proprio così, caro Gabriele.

