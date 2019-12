Detenuto per omicidio travolto e ucciso mentre torna in carcere

Era in semilibertà e stava rientrando a piedi al carcere di Bollate, ma un'auto gli è piombata addosso e non gli ha lasciato scampo. Marco Alberti, 60 anni, veronese, condannato all'ergastolo per omicidio e soppressione di cadavere, è morto all'Humanitas di Rozzano per le gravi ferite riportate dopo essere stato investito da un'utilitaria verso la mezzanotte di ieri a Corsico. Il conducente della vettura, un uomo di 30 anni, si è subito fermato a prestare soccorso. Alberti è arrivato in ospedale già in arresto cardiaco e i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Era stato condannato all'ergastolo per l'omicidio - avvenuto nel 1998 - di Antonio Panozzo, pregiudicato della provincia di Trento. Alberti lo uccise con tre colpi di pistola al petto e poi bruciò il cadavere sotto un cavalcavia nel Veronese.

Martedì 17 Dicembre 2019, 05:01

