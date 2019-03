DESTINAZIONE SUSO

Luca Uccello

MILANO - Il Diavolo è terzo ma a Rino Gattuso non basta. Vuole di più e lo vuole soprattutto dai suoi giocatori di maggior qualità in rosa. Giocatori come Hakan Calhanoglu tornato nuovamente in un preoccupante anonimato dopo aver trascianto il Milan alla vittoria a Bergamo e soprattutto Jesus Suso. L'allenatore ha bisogno dell'attaccante spagnolo per non perdere la Champions League e quel posto al sole davanti all'Inter.

Rino ha bisogno di lui, i suoi compagni delle sue giocate: il numero 8 rossonero però non segna da metà gennaio (a Marassi col Genoa), mentre l'assist vincente non arriva addirittura da novembre (contro l'Udinese). Senza le sue giocate in attacco il Milan è diventato più prevedibile non meno pericoloso. Per fortuna di Gattuso ci ha pensato l'ultimo arrivato a Milanello a non far pesare le mancanze di Suso. Ci ha pensato il polacco Piatek a risollevare i numeri di un attacco che prima del suo arrivo ha faticato parecchio a trovare la via del gol con Gonzalo Higuain ma anche con Patrick Cutrone oggi scontento del ruolo secondario che il suo allenatore ha deciso di ritagliargli.

A confermare il momento negativo di Suso c'è anche la valutazione del portale Transfermarkt che il primo marzo ha aggiornato i valori di 68 giocatori della Serie A (la precedente modifica risaliva al 20 dicembre 2018). I cambiamenti hanno interessato ben 8 calciatori del Milan. Gigio Donnarumma e Alessio Romagnoli passano in testa nella classifica dei più preziosi tra i rossoneri con 50 milioni a testa (aumento di 10 milioni), ma il balzo maggiore lo compiono Piatek (da 15 a 40 milioni) e Paquetà (da 15 a 35 milioni).

Al terzo posto c'è proprio Suso con 45 milioni che perde però ben 5 milioni di euro di valutazione rispetto alla precedente, segno chiaro di una crisi che va risolta per il suo bene e per quella del Milan. Aumenti minimi anche per Bakayoko (da 30 a 35 milioni), Calabria (da 17 a 20 milioni) e Conti (da 14 a 18 milioni). Tuttavia Gattuso non ha grandi alternative se non affidarsi al jolly Borini piuttosto che al connazionale Castillejo che nell'ultimo mese è sembrato un giocatore capace di dare una mano, un aiuto importante, un'accelerazione soprattutto nei minuti finale di gara quando serve vincere.

L'altro aiuto arriverà da chi fino a oggi è rimasto a guardare, a migliorare la propria condizione perchè reduce da lunghi infortuni. Conti e Biglia (ma anche Montolivo) scaldono i motori in vista dello sprint finale.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA