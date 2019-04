Design, il mondo ai piedi di Milano

Paola Pastorini

«Milano ci rende orgogliosi. Diventa la capitale mondiale della creatività e della tecnologia. È una città che opera con successo ed esprime forte capacità attrattiva. Il Salone è globale a rappresentare una cultura d'impresa con spiccate tendenze internazionali. Qui siamo di fronte a un modello virtuoso di Italia che vuole crescere e puntare sui giovani. In questo settore della creatività si importano i migliori talenti del mondo». Un vero inno a Milano quello del premier Giuseppe Conte ha ieri ha tagliato il nastro della edizione numero 58 del Salone del Mobile alla Fiera Rho Pero fino a domenica. Con lui il gotha delle istituzioni: il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, il ministro degli Interni Matteo Salvini, il presidente della Regione Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente della Confindustria Vincenzo Boccia e il padrone di casa, il presidente del Salone Claudio Luti. I numeri: sono attesi oltre 370 mila visitatori da 188 Paesi. Quasi 1.200 gli espositori. E il sindaco Sala ha rilanciato: «Speriamo che Italia prenda insegnamento dal nostro territorio, dalla diplomazia della città e dall'industria».

Il via è stato dato. E l'inizio è stato come da copione: grande traffico, ingorghi, assenza di taxi. E tanti turisti e addetti ai lavori con la cartina in mano, a destreggiarsi tra installazioni, indicazioni, idee di design. Una città frizzante, che (al netto della rabbia per i camioncini in seconda fila) riempie di allegria e di fatturato (come insegna il milanese imbruttito).

A mano a mano che i giorni avanzano aumentano anche gli appuntamenti dei distretti dell'imperdibile Fuorisalone: dall'Isola al Parenti District, da Tortona alla Stazione Centrale, da Brera fino a Quarto Oggiaro, dove ieri è stata inaugurata l'installazione Bellosta in piazzetta Capuana dal sindaco Giuseppe Sala e dall'assessora Cristina Tajani (nella foto). Adesso bisogna esserci.

