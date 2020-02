Derby, ultrà interisti contro la polizia

Salvatore Garzillo

Il derby Inter Milan di domenica è stato una battaglia dentro e fuori lo stadio. In campo la sfida sportiva, fuori almeno cento tifosi dell'Inter hanno affrontato gli agenti in tenuta antisommossa con un lancio di bottiglie. È accaduto verso le 1930 davanti al Baretto. Secondo gli investigatori, per evitare di essere identificati, i tifosi si sono incamminati in gruppo verso l'ingresso del cancello 1 e in quella fase è partito un fitto lancio di birre contro le forze dell'ordine. La situazione è diventata molto tesa; per evitare che potesse degenerare c'è stata una carica di alleggerimento delle forze dell'ordine per disperdere gli ultrà. Uno di loro è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di un 28enne che appartiene alla tifoseria del Nizza, squadra da tempo gemellata all'Inter e presente anche durante gli scontri con i napoletani avvenuto nei giorni di natale del 2018, durante i quali morì Davide Belardinelli.

Nella concitazione di domenica tre carabinieri hanno riportato lievi feriti e sono stati trasportati all'ospedale San Carlo con una prognosi di pochi giorni. Sono stati inoltre denunciati tre tifosi di 22, 23 e 35 anni che tentavano di scavalcare i cancelli senza biglietto all'altezza di via Piccolomini. Dalla questura hanno fatto sapere che sono già state avviate le pratiche per il Daspo.

Ieri pomeriggio, invece, gli uomini della Digos hanno eseguito una perquisizione nel secondo anello blu, la curva del Milan, dove il labrador Ruby ha trovato due borsoni pieni di materiale pirotecnico. Non solo: anche 19 torce, un tirapugni, 2 sfollagente, 4 fumogeni e 5 striscioni non autorizzati, oltre a bombolette spray con i colori del Milan.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Febbraio 2020, 05:01

