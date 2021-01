DERBY DI COPPA DEGLI EX

Marco Zorzo

Fulvio Collovati, per uno che lo ha vissuto sotto le due bandiere, come sarà Inter-Milan di stasera in Coppa?

«Sicuramente una sfida anomala».

Si spieghi meglio...

«Eh, dal punto di vista qualitativo Conte ha qualcosa in più rispetto al Milan. Ma ha già fatto capire che per lui conta soprattutto il campionato».

Quindi rossoneri sono favoriti, allora?

«Certamente può succedere di tutto. Com'è poi avvenuto a ottobre, con il Milan vincitore grazie alla doppietta di Ibra».

Forse la sfida di stasera arriva in un momento particolare, dove si pensa soprattutto al campionato. O no?

«Mah, il calendario è questo. Diciamo che è una spiacevole contesa che arriva in un momento non proprio brillante vissuto per entrambe».

Insomma, non vuole proprio sbilanciarsi in un pronostico?

«Come tutti i derby, può riservare sorprese. E quello di Milano, rispetto a Torino, diverse volte ha stravolto i pronostici».

Inter che parte comiunque favorita secondo i bookmaker.

«Vero, ma conta fino a un certo punto. Non mi sorprenderebbe vedere il derby deciso ai supplementari».

Parliamo di coppie d'attacco: lei farebbe giocare Ibra e Mandzukic insieme?

«Perché no? Lasciamo perdere il concetto che due alti non possono coesistere lì davanti. Zlatan e Mario è sempre tanta roba».

Lukaku e Lautaro?

«Si fondono alla perfezione, anche se penso che stasera Conte partirà con Sanchez».

Milan ridimensionato dopo il brutto ko con l'Atalanta?

«Non credo proprio. Anche perché la squadra di Gasperini sono tre stagioni che va alla grande».

Milan campione d'inverno: miracolo firmato Pioli?

«Beh, è la grande sorpresa di questa stagione. E può arrivare sino in fondo».

L'Inter?

«Ha un obbligo: vincere lo scudetto».

marco.zorzo@leggo.it

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA