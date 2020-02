Derby d'Italia no-stop per Messi

Marco Zorzo

MILANO - Un derby d'Italia lungo una stagione. In palio lo scudetto, dopo otto anni di dominio bianconero. Ma non solo la sfida è allargata anche al mercato, naturalmente. Con la Juve che potrebbe portare Mauro Icardi all'ombra della Mole: soldoni più Pjanic (o Dybala?) al Psg, e l'ex capitano nerazzurro alla corte juventina. Ma c'è di più. Ben altro.

Pezzo pregiatissimo. Come un certo Leo Messi, in rotta con il Barcellona, che potrebbe prendere la via italiana (o in Premier).

Pazza idea? Beh, leggere per credere come la vede Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Milan degli invincibile e del Barça: «Diciamo che Leo sta benissimo a Barcellona, ci vive da sempre con la sua famiglia. Tuttavia nel calcio nulla è impossibile». Complice la netta presa di posizione dell'argentino con le dichiarazioni di Abidal, nuovo diesse dei blaugrana. Ma dove potrebbe andare il vincitore di sei Palloni d'oro, secondo il suo ex ds?

Ecco il Braida-pensiero: «Sicuramente nei club con i fatturati più importanti, come le inglesi, ma direi anche in Italia. Le squadre più importanti con Messi avrebbero uno sviluppo pazzesco a livello commerciale e globale. Da milanista lo vedrei bene in rossonero, al Milan serve un giocatore dalla forte personalità, come è Ibrahimovic. Ma sono Juve e Inter le squadre che potrebbero prenderlo, al momento sono più attrezzate. Chiaramente Messi è un giocatore molto costoso, ha un ingaggio elevatissimo ma con lui tutto è possibile, copre tutti gli errori che si fanno».

Certo, tutto è possibile, come la Pulce via da Barcellona. Un sogno, una suggestione. O una possibilità? Lo scopriremo solo vivendo. Per il momento Messi lo si può acquistare solo al Fantacalcio. Giusto?

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Febbraio 2020, 05:01

