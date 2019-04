Alessio Agnelli

MILANO - «Conosciamo la Juve, ma possiamo batterla. L'obiettivo è vincere tutte le partite che restano». Nelle ultime 4 di campionato è andato a referto 4 volte, contribuendo con 3 gol e un assist (per Gagliardini, da corner) alle fortune di squadra e alla causa-Champions, fondamentale per l'Inter «perché vogliamo chiudere terzi e centrare il pass». Ma l'appetito vien mangiando ed Ivan Perisic sembra pronto a ripetersi anche contro Madama, nel rendez-vous di sabato sera al Meazza, dopo essere tornato al gol tra le mura amiche a quasi 8 mesi dall'ultimo centro.

Prima del colpo di testa di sabato scorso, per il definitivo 1-1 con la Roma di Ranieri, in campionato (in Europa League a segno il 21 febbraio, nel 4-0 interno con il Rapid Vienna) solo un'altra rete a San Siro per il vicecampione del mondo croato: il 26 agosto, ad aprire le marcature nel 2-2 casalingo con il Torino.

Poi altri 4 gol, ma tutti lontano dal Meazza (a Bologna, Verona, Firenze e Genova, sponda Grifone), per un totale di 7. E con altre 5 partite per tentare di superare quota 11 (record personale di reti in A, fatto registrare l'anno scorso e nel 2016/17) e chiudere in bellezza.

«La gara con la Roma? Abbiamo provato anche a vincerla - ha sottolineato Ivan Perisic a InterTv-, ma un punto ci sta per quella che è la nostra situazione. Siamo terzi, stiamo bene e dobbiamo continuare così». A cominciare dalla Juventus, neocampione per l'ottavo anno di fila e prossima avversaria nel derby d'Italia di sabato. «La Juve la conosciamo. Vincono da 8 anni in Italia, sono forti e vorranno vincere. Ma noi abbiamo la forza per farcela, perché il nostro obiettivo è arrivare terzi ed entrare in Champions League».

Quindi avanti tutta con un solo pensiero: i 3 punti «vincendo tutte le partite da qui alla fine- ha concluso l'esterno d'attacco croato -. Siamo l'Inter, stiamo bene e siamo forti: possiamo e dobbiamo farlo». Poi, da giugno, ognuno per la propria strada. Suning verso Bergwijn e Chiesa, per la sostituzione del croato. Perisic verso la Premier (Tottenham e Arsenal interessate), dopo la procura conferita a Doyen Sports. E, a conti fatti, anche la stessa situazione del compagno rivale Mauro Icardi, appena declassato a riserva di Lautaro, ma utilissimo a gara in corso con la Roma. La Nord, al riguardo, si è già espressa: «Quel piccolo uomo che indossa la Nostra 9 non merita l'Inter».

Ma il derby d'Italia è la partita di Maurito (8 gol e 2 assist negli 11 incroci con i bianconeri). E il tango argentino (Lautaro più Icardi) la soluzione che potrebbe mettere d'accordo tutti contro la Juve.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA