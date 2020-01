Deragliamento, disposte nuove verifiche sul treno

Su richiesta di Rfi la Procura dà il via libera a una nuova tornata di accertamenti nell'ambito dell'inchiesta sul tragico incidente di Pioltello, nel quale il 25 gennaio del 2018 sono morte tre persone e molte sono rimaste ferite.

I pm Maura Ripamonti e Leonardo Lesti hanno accolto l'istanza con cui il legale della società ha chiesto una ulteriore ispezione, da parte dei suoi consulenti, dei pezzi del treno ora custoditi presso lo scalo Milano-Fiorenza. Istanza presentata per procedere con altre verifiche su eventuali problemi, non riscontrati dagli esperti nominati dagli stessi pm, relativi al funzionamento dell'impianto di frenata del convoglio. Alle operazioni sono state ammessi tutti gli indagati, le parti offese che hanno partecipato ai precedenti accertamenti tecnici, e anche Trenord e i suoi due manager la cui posizione è stata stralciata al tempo della chiusura delle indagini.

Martedì 14 Gennaio 2020, 05:01

