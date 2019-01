Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Obiettivo Coppa Italia per il Milan che si vuole tenere aperte tutte le porte che possano portare in Europa. Ma con il Napoli non si può scherzare e arrivati a questo punto nemmeno sbagliare. Una sfida (secca, con supplementari ed eventuali rigori in caso di parità al 120') da dentro o fuori, quella di stasera a San Siro contro l'ex Ancelotti, che mette in palio la semifinale. «Dobbiamo ripartire dai primi 50' di campionato, mettendo la stessa personalità».Parole di Rino Gattuso a Milan Tv. «Bisogna avere voglia di giocare e di farsi vedere, palleggiando bene perché nell'ultima mezz'ora sabato sera abbiamo smesso di farlo e ci siamo allungati, così sono venute fuori tutte le caratteristiche del Napoli». Come tre giorni fa non sarà semplice per la squadra rossonera che sa che la differenza con la Juventus e la squadra di Ancelotti è ancora tanta: «Per tornare competitivi bisogna avere continuità nelle prestazioni, nel gioco e nella mentalità. In questo periodo a tratti lo stiamo dimostrando, ma abbiamo ancora troppi alti e bassi». Capitolo formazione. E' l'ora di Piatek titolare? Nessun indizio: «Se la gioca con Cutrone».Ma la percentuale di vedere in campo il polacco dal primo minuto sono alte. Come quelle di rivedere ancora una volta dall'inizio Paquetà che da quando ha messo piede a Milanello non è mai uscito dall'undici di partenza.Rino si sofferma però ancora una volta sull'ultimo arrivato al Milan, che gli ricorda proprio Tomasson. «Jon non si risparmiava mai in allenamento e ci dava una grandissima mano anche quando giocava dall'inizio. Piatek è arrivato da poco ma mi piace, è un ragazzo curioso che guarda le foto a Milanello: gli piace osservare, parlare e vivere la struttura, è qualcosa di bello».Poi un elogio meritato a Bakayoko: «Un giorno è un bidone, un altro un fenomeno. È giocatore che salta l'uomo, tecnico, e ci sta dando una grande mano».Di aiuto ne daranno presto anche Caldara e Biglia, ormai vicini al rientro: «Penso che entro una settimana saranno a disposizione - precisa Ringhio -. Siamo molto contenti, hanno grandissima voglia di tornare e lo dimostrano per l'impegno che stanno mettendo negli ultimi giorni».Chiusura con Suso. Lo spagnolo, intervenuto su Instagram, ha caricato i suoi in vista della sfida distasera e della gara di domenica all'Olimpico: «Bene sabato. Ma tra domani (oggi, ndr) in Coppa Italia e domenica a Roma ci giochiamo tanto. Serve un ultimo sforzo per quel famoso step che aspettiamo e per cui, noi del Milan, lavoriamo insieme da anni».riproduzione riservata ®