Delusione Gigio: i tifosi rifiutano la maglia

DONNARUMMA 5Nessuna parata milionaria. E su Masiello ha nuovamente responsabilità. A fine gara i tifosi rifiutano la maglia di Gigio, che ci resta male e torna mogio negli spogliatoi.ABATE 5Rema sulla fascia destra ma la corrente lo spinge di continuo indietro.BONUCCI 5,5Assistente ai bagnanti: aiuta la difesa a nuotare fino al confine per l'Europa League. Ma per entrarci serve ancora una bracciata...ROMAGNOLI 7Perfetto. Non sbaglia niente e dentro una piscina a forma di campo da calcio non era semplice non imbarcare acqua.RODRIGUEZ 6Salva la porta di Gigio più di una volta, ma su Masiello lui non c'entra, non può fare nulla.KESSIE 6,5Una rete che potrebbe spedire direttamente il Milan sul pianeta Europa. Un gol che alla fine non basta ancora.BIGLIA 5Sbaglia Gattuso a mandarlo in campo, sbaglia Lucas a insistere per giocare in un ruolo dove serve la gamba e la testa. Non è pronto, nè per correre nè per accendere il Milan (1' st Montolivo 4: Trenta minuti di nulla prima di perdere la testa con un intervento da rosso).BONAVENTURA 5,5Corre, prende calci di continuo e quando può tira in porta ma il pallone finisce sempre al largo del porto(a) nerazzurro (38' st Borini ng).SUSO 5Stanco, svogliato e mai in partita per davvero. Disturbato dalle voci di mercato come Donnarumma? Chissà (32' st Locatelli ng: difensore aggiunto in un momento di grande sofferenza).KALINIC 4Solito mal di gol. Non resta che farlo rimanere a terra nel prossimo Milan.CALHANOGLU 5,5Un pesce fuor d'acqua che non aiuta il Milan a risalire il corso verso l'unico obiettivo rimasto.GATTUSO 5L'Europa (League) è ancora lì ma per farla sua servono 90 minuti da vero Milan. Non quello visto a Roma e nemmeno quello rivisto a Bergamo. Con la Fiorentina non bisogna scherzare, servirà solo vincere.