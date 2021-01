Delitto Macchi, Binda assolto in via definitiva

È stata confermata ieri dalla Cassazione l'assoluzione di Stefano Binda dall'accusa di aver ucciso Lidia Macchi, studentessa uccisa con 29 coltellate nel gennaio 1987 e ritrovata morta in un bosco a Cittiglio nel Varesotto, un caso rimasto irrisolto da allora. In primo grado Binda era stato condannato all'ergastolo, e poi prosciolto in appello. Dichiarato inammissibile il ricorso del pg di Milano e dei familiari di Lidia. «Molto felice e sereno, mi aspettavo questa sentenza perché sono stato sempre sicuro della mia innocenza». Queste le parole di Stefano Binda. «Crediamo che durante il corso delle indagini e soprattutto dei processi non siano emerse prove a sufficienza per ritenere Binda sia stato l'assassinio e pertanto comprendiamo la sua assoluzione». È quanto scrivono in una lettera i familiari. «Rimarrà per sempre la ferita di non aver trovato il colpevole». Soprattutto dopo aver saputo che alcuni reperti sono spariti. Con le tecniche di oggi forse avrebbero detto la verità.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Gennaio 2021, 05:01

