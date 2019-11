Delitto del box, presi killer e mandante

Salvatore Garzillo

I sopralluoghi, la scelta dell'auto rubata a Brescia, i guanti per non lasciare impronte, la doppia pistola per essere sicuri di avere abbastanza colpi per uccidere il proprio obiettivo. L'omicidio di Donato Carbone è stato pianificato con cura ma i killer hanno commesso troppi errori.

Ieri i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno arrestato due persone per l'assassinio del 63enne che il 16 ottobre scorso è stato massacrato con 11 colpi nel proprio box di casa in via Don Milani 17, a Cernusco sul Naviglio. Un'esecuzione maturata nel mondo dell'usura. La vittima - è scritto nero su bianco nell'ordinanza firmata dal gip Natalia Imarisio - prestava i soldi con gli interessi. La conferma, secondo gli investigatori diretti da Michele Miulli, sarebbero gli assegni in bianco firmati da terze persone trovati in casa e i 1016 euro che aveva in tasca al momento della morte. I carabinieri non sono ancora riusciti a ricostruire precisamente i rapporti tra le persone coinvolte, ma è certo che gli assassini non erano suoi debitori.

A premere il grilletto è stato Edoardo Sabbatino, palermitano di 56 anni, di cui 16 in galera per traffico di droga e con un tentato omicidio nel curriculum. Ha seguito Carbone su un'auto rubata approfittando del cancello aperto da lui. Appena è entrato nel box gli ha scaricato i primi due colpi con una semiautomatica. Ma al terzo proiettile l'arma si è inceppata ed è passato alla seconda, con cui ne ha esplosi altri 9. Quelli fatali hanno raggiunto cuore e polmoni. Il killer è stato incastrato dalle telecamere, che lo hanno filmato con una riconoscibilissima tuta con due strisce orizzontali. Inoltre il killer ha dovuto chiedere a un'inquilina del palazzo di aprirgli il portone per uscire, avendo calcolato male i tempi nonostante il sopralluogo del giorno prima.

Il mandante è Leonardo La Grassa, trapanese di 72 anni, di cui 22 passati in carcere. Ha partecipato ai sopralluoghi, atteso il complice e recuperato le armi subito dopo. Nell'ordinanza c'è scritto che la sua identificazione è stata «piuttosto semplice» perché aveva già trascorso un periodo ai domiciliari a Cologno Monzese e perché aveva fatto i sopralluoghi con l'auto della moglie finendo nel sistema conta-targa.

