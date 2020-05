Del Piero ricoverato: coronavirus? No, calcoli renali

Marco Zorzo

Coronavirus? Macché! Alessandro Del Piero è stato ricoverato in ospedale a Los Angeles (dove ha pure la residenza), ma rassicura i followers sulle sue condizioni di salute dal suo account Instagram. Niente di grave, ma qualcosa di fastidioso. L'ex capitano della Juventus, infatti, è indisposto a causa dei calcoli renali. «Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3 millimetri possa fare così male», ha scritto nel post a corredo di un paio di foto che lo vedono sul lettino del nosocomio con indosso la mascherina anti-coronavirus.

Centinaia i messaggi di sostegno da parte dei suoi tifosi. Tra questi anche quelli vip dell'amico Max Biaggi: «Tutto passa, Alex. Forza. Guarisci in fretta, amico mio». La stessa Juventus ha augurato al suo ex capitano una pronta ripresa: «Auguri di pronta guarigione, get well soon».

Pochi giorni fa, il 13 maggio, Del Piero aveva inviato un messaggio a otto anni esatti dal suo addio alla Juventus: «La Juve è per me l'amore di una vita intera, motivo di gioia e orgoglio, ma anche di delusione e frustrazione, comunque emozioni forti, come può dare una vera e infinita storia d'amore (Avvocato Gianni Agnelli)».

