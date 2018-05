Deferiti Reina, Paolo Cannavaro e Aronica

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Deferiti dalla giustizia sportiva per frequentazioni con pregiudicati legati ad ambienti camorristici Pepe Reina, Paolo Cannavaro e Salvatore Aronica. Deferite anche Napoli, Sassuolo e Palermo, le società dove hanno militato i tre calciatori e chiamate in causa per responsabilità oggettiva per i fatti addebitabili ai tesserati.Sono le conclusioni del procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro, al quale nei giorni scorsi la Direzione distrettuale antimafia di Napoli ha trasmesso gli atti dell'inchiesta sui fratelli Esposito, imprenditori ritenuti vicini a esponenti della camorra e in rapporti con il mondo del calcio (in una discoteca di proprietà di uno dei fratelli, Pepe Reina - in procinto di passare al Milan - organizzò la festa di addio al Napoli). Paolo Cannavaro - si legge nella nota della Figc - calciatore tesserato sino al gennaio 2014 con il Napoli e dal febbraio 2015 col Sassuolo avrebbe provato a vendere un orologio prezioso di notevole valore (400mila dollari) ma dubbia provenienza, nella disponibilità del suocero Luigi Martino.Deferito per le frequentazioni con i fratelli Esposito anche Salvatore Aronica.(M.Sub.)