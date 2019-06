Def Leppard, i leoni dell'hard rock

Quando i Def Leppard nel 1980 debuttarono con On through the night, in pochi avrebbero detto che si sarebbe trattato del primo passo di una leggenda rock. Con un batterista come Rick Allen, leone capace di suonare la batteria nonostante l'amputazione del braccio sinistro dopo un incidente d'auto, nel 1984. Oggi, dopo cento milioni di album venduti e tra i cinque gruppi al mondo ad aver raggiunto con un solo best seller le oltre dieci milioni di copie vendute, i britannici Def Leppard entrano di diritto nel culto del metal rock.

Stasera la band di Joe Elliott trascina il pubblico del Forum: unico concerto italiano del tour mondiale dopo ben tredici anni di assenza dal nostro Paese. Concerto particolare, a cominciare dai supporter scelti per l'occasione: i Whitesnake di David Coverdale, altra cult band del rock metal. In scaletta, pezzi da Novanta come Love bites, When love & hate collide, Bringin' on the heartbreak, Armaggedon it, Rock of ages, Photograph, Pour some sugar on me e Hysteria, la canzone che dà il titolo a uno dei lavori più conosciuti dei Def Leppard. «La gente ci ha sempre affibbiato decine di generi per dare un nome al nostro sound, ma poco importa: per noi, quello che suoniamo è sempre una rock. Perché in fondo siamo proprio questo. Volevamo essere grandi come i Queen e forse ci siamo riusciti», chiosa Joe Elliott.

Il 19 giugno. Forum, ore 21. Biglietti 97-74 euro. (M.Lev.)

Mercoledì 19 Giugno 2019, 05:01

