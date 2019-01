Decapitò l'ex vicina di casa: ergastolo

Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fin pena mai. È stato condannato all'ergastolo Vito Clericò, il 66enne di Garbagnate Milanese in carcere dal settembre 2017 per aver ucciso e decapitato la promoter di 58 anni Marilena Rosa Re, che viveva a Castellanza (Varese). La donna era scomparsa nel luglio di due anni fa. I resti erano poi stati ritrovati in un orto. In uno stralcio dell'inchiesta la moglie di Clericò, Alba De Rosa, è indagata per occultamento e vilipendio del cadavere.La sentenza è stata emessa in abbreviato dal gup Alessandra Simion, che ha accolto le richieste del pm Rosaria Stagnaro, che ha contestato all'uomo l'omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, l'occultamento e il vilipendio di cadavere, oltre all'aggravante delle sevizie e della crudeltà.Secondo la ricostruzion degli inquirenti, Marilena Rosa Re aveva prestato a Clericò e moglie 80mila euro che non le furono mai restituiti. E quando aveva chisto al restituzioen della somma, Clericò la uccise con «almeno 6 colpi di natura contusiva» alla testa e poi seppellì il corpo nel suo orto, a Garbagnate Milanese, dopo aver decapitato il cadavere e gettato il cranio in un campo.