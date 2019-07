Debutto soft per il Diavolo, poi la tournée

MILANO - Bayern Monaco, Benfica e United. Questi gli avversari che il Milan di Marco Giampaolo dovrà affrontare in America e in Galles nella nuova edizione dell'International Champions League. Ma prima di fare sul serio, probabilmente venerdì, il Milan affronterà un primo test amichevole a Milanello (o dintorni). Oggi si conoscerà (probabilmente) l'avversario che sarà comunque di categoria inferiore. Sicuramente Giampaolo dovrà affrontare la tournée con un Milan dimezzato. Oltre agli infortunati (Bonaventura, Caldara e Krunic) mancheranno Laxalt, Kessie, Paqueta e Cutrone ancora in vacanza dopo gli impegni con le rispettive selezioni Nazionali. A questi va aggiunto anche Bennacer. Infine sabato 10 agosto il Milan giocherà in Kosovo contro il Feronikeli.(L.Ucc.)

Lunedì 15 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA