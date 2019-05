Debutta LaFil. È il direttore d'orchestra Daniele Gatti a tenere a battesimo, stasera, al Palazzo delle Scintille di CityLife LaFil, la Filarmonica di Milano, nuova orchestra di ottanta elementi che accoglie giovani talenti emergenti e musicisti affermati provenienti dalle compagini più importanti come l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l'Orchestra della Scala e la Sinfonica Nazionale della Rai, tra le altre.

Stasera (ore 20) eseguirà la Sinfonia n. 1 in si bemolle maggiore, op. 38 «Primavera» e la Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore, op. 97 «Renana» di Robert Schumann; cui seguiranno domenica anche la Seconda e la Quarta Sinfonia (ore 18) sempre al Palazzo delle Scintille. L'integrale sinfonica di uno dei grandi compositori del romanticismo tedesco è il fulcro del Progetto Schumann, il primo ciclo tematico di concerti che LaFil ha scelto per il suo battesimo.

Oltre alle quattro sinfonie sono previsti per domani (dalle 11 alle 18.30), anche una serie di concerti di musica da camera alle Gallerie d'Italia di piazza Scala, dove le prime parti de LaFil approfondiranno il repertorio schumanniano.

Venerdì 31 Maggio 2019, 05:01

