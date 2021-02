Debutta il simulatore di guida del futuro

Potrà aiutare a studiare le questioni relative alla sicurezza stradale, a sviluppare e fare ricerca su veicoli ecologici, automatizzati e connessi e per la guida sportiva.

È il simulatore di guida dinamico DiM400, installato e presentato al Politecnico. Si tratta del più grande simulatore di guida presente in Italia, uno dei più grandi e innovativi al mondo. Il sistema è stato cofinanziato dalla Regione con 2 milioni di euro (su 5) ed è stato installato al Politecnico Bovisa. Ne esistono solo altri 2 al mondo: negli Usa e in Giappone. Il gioiello hi tech, ha sottolineato il rettore del Politecnico, Ferruccio Resta, è «una grande infrastruttura di ricerca, la più grande che abbiamo in Italia per simulazioni per i ricercatori, che potranno usare per accedere a finanziamenti e bandi europei».

