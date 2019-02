DEBUTTA E-GAP

Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Se la ricarica sotto casa non ce l'hai... adesso la puoi prenotare e arriva sotto il tuo portone. A Milano arriva la ricarica a domicilio per le auto elettriche. È una flotta di 10 van e può ricaricare su prenotazione, ma anche in situazioni di emergenza, le auto elettriche di privati, aziende o società di car sharing. I 10 furgoncini per la ricarica mobile veloce si possono prenotare tramite una app e possono venire a casa ma anche in ufficio, a cena o a teatro. «Il vantaggio è che il benzinaio elettrico arriva dal cliente e non viceversa», ha detto Eugenio De Blasio, presidente e fondatore di E-Gap alla presentazione del servizio. «I 10 van sono disponibili 24 ore su 24. A Milano sono circa 3 mila le auto elettriche di privati e aziende e questo è il nostro primo mercato». Il costo della ricarica va dai 15 euro se si prenota il servizio 24 ore prima, ai 30 euro per una ricarica più urgente.