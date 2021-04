Dea, 1-1 a Roma: assalto fallito al 2° posto

Marco Zorzo

La prima notizia dei posticipi del giovedì infrasettimanali di A dice che l'Atalanta ha fallito (per ora) l'assalto al secondo posto,

C'è rimasta dal 26' del primo tempo, ovvero da quando Malinovskiy ha infilato Pau Lopez e fino al 75', quando Cristante ha rimesso in equilibrio la contesa. Zapata e compagni si sono divorati l'impossibile all'Olimpico al cospetto di una Roma decisamente in difficoltà, nella prima frazione. Poi la squadra di Fonseca ha approfittato della superiorità numerica dopo l'espulsione di Gonsens. Un punto (1-1) che per i giallorossi significa la fine dei sogni di agguantare la Champions in campionato.

La seconda news di metà settimana arriva dal Maradona, con il Napoli targato Ringhio Gattuso in continua risalita. Ha regolato la Lazio (5-2) con un avvio al fulmicotone. Il rigore di Insigne al 7', il raddoppio di Politano cinque più tardi.

Poi c'è stata la reazione della squadra di Simone Inzaghi (ancora assente a Napoli per Covid) ma non ha portato alcun effetto. Anzi, in avvio di ripresa capitan Insigne (53') ha firmato il tris partenopeo.

Alla festa degli azzurri partecipa pure Mertens, che sigla il poker. Di Immobile (70') il gol della bandiera laziale. Quindi Milinkovic Savic accorcia, per il 4-2. Osimhen (80') ristabilisce le distanze.

Morale della favola: dal Milan (66) al Napoli (63) ci sono pure Atalanta e Juve: tutte racchiuse in tre punti. Quattro per tre posti in Champions.

