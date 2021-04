DE ZERBI: «NON VORREI GIOCARE COL MILAN»

Luca Uccello

Il Milan torna in campo (18,30 a San Siro) ancora una volta in emergenza, senza la formazione titolare. In quattro non sono nelle migliori condizioni. Ibra non ci sarà, Theo stringerà i denti. Si ferma Bennacer, mentre Calhanoglu dovrebbe farcela ma non sarà al 100%.

Quella con il Sassuolo è una finale da non perdere in una settimana difficile, complicata non solo per le due gare in pochi giorni. L'annuncio della Superlega ha movimentato la vigilia rossonera. A farlo è stato l'ex Roberto De Zerbi, tecnico degli emiliani: «Sono arrabbiato perché domenica è stato fatto un colpo di Stato. È tutto sbagliato. Credo sia arrivato il momento anche di esporsi. Io non avrei piacere a giocare la partita perché il Milan fa parte di queste squadre e l'ho detto ai giocatori e a Carnevali. Se mi obbligheranno ad andare, chiaramente ci vado». Dopo la vittoria con il Genoa, Pioli vuole ripetersi ancora a San Siro e tenersi il secondo posto: «In casa non sono mancate le prestazioni, c'è mancata qualità in certe giocate. Nelle ultime partite al Meazza siamo andati troppe poche volte in vantaggio, questo è stato un punto debole. È fondamentale approcciare bene le gare».

Senza Ibra non giocherà ancora Mandzukic: «Ha fatto bene quando è entrato, ha fatto sentire la sua presenza. Non ha ancora un minutaggio completo, ma credo molto in lui. Ci darà un apporto importante». Duro comunicato della Curva Sud contro la decisione del Milan di partecipare alla Superlega (ora già finita): «È solo l'ennesima porcheria».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Aprile 2021, 05:01

