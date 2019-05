De Vrij ko, stagione già finita? Non ci sarà con Chievo e Napoli

MILANO - Stefan De Vrij ko: stagione finita? L'allarme lo aveva lanciato il nazionale oranje nel post-partita di Udine e ieri pomeriggio, lapidario, è arrivato anche il verdetto degli accertamenti strumentali, che «hanno evidenziato, per il centrale olandese, una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra». Per De Vrij quindi assenza sicura nel posticipo di lunedì con il Chievo, per la terz'ultima di campionato, e, a oggi, ridottissime, anche le chances di recupero per il big match di domenica 19 al San Paolo contro il Napoli di Ancelotti. L'ex laziale ci proverà, altrimenti non è da escludere un forfait prolungato anche all'ultimo turno di serie A (il 26 contro l'Empoli al Meazza), se sarà Champions con una giornata d'anticipo.(A.Agn.)

