De Vrij: «È un'Inter ambiziosa»

Alessio AgnelliMILANO - «Mi piace il nerazzurro, tutti mi dicono che mi dona molto E con questa maglia voglio giocare tante partite, far bene e vincere». Già stregato dall'Inter e dai suoi colori. Stefan De Vrij non ci ha messo molto per sentirsi «parte del progetto» e, a tre giorni dall'inizio dei lavori ad Appiano Gentile con Icardi e compagni («Tutti molto simpatici: mi sono trovato subito a mio agio»), il nazionale olandese lo ha dimostrato anche a parole, partendo dai motivi che lo hanno spinto a scegliere il nerazzurro: «Sono qui perché credo nel progetto e nelle ambizioni della società - ha proseguito il 26enne di Ouderkerk nella conferenza di presentazione -. Nessuno mi ha voluto così fortemente come l'Inter, sono felicissimo e convinto di aver fatto la scelta giusta, perché il club vuole crescere e di conseguenza anche la squadra. Siamo ambiziosi e vogliamo far bene in tutte le competizioni». Champions compresa, e conquistata grazie (anche) a un suo fallo da rigore su Icardi nella sfida dentro o fuori del 20 maggio all'Olimpico. «Mi è dispiaciuto per l'ultima partita, ma tutti quelli che mi conoscono e con cui ho lavorato alla Lazio non hanno dubbi sulla mia persona e serietà. La decisione di lasciare l'avevo comunicata alla società 2-3 settimane prima. È andata come è andata, se mi guardo allo specchio ho fatto quello che ho potuto fino all'ultimo, come sempre».In nerazzurro avrà il 6, «un numero che mi piace», e la fiducia di Spalletti, che «ho sentito varie volte e ringrazio, perché mi ha voluto tanto. Difesa a 3 o a 4, sono a sua disposizione».Contro un certo Cristiano Ronaldo, «una bella cosa per il calcio italiano - ha concluso De Vrij -, ma noi dell'Inter siamo carichi». Ad Appiano i lavori proseguono con doppie sedute. Sempre a parte Icardi e nel 2° allenamento di ieri assente giustificato anche Eder, convinto dai 27 milioni lordi messi sul piatto dal Jiangsu Suning per le prossime 2 stagioni. All'Inter 6 milioni per il cartellino.riproduzione riservata ®