De Vrij, Candreva, Ninja e Mauro horror

HANDANOVIC 7Reattivo su un sinistro a chiudere sul primo palo di Orsolini. Poi un volo plastico a neutralizzare un destro a giro di Santander, prima del gol del paraguaiano, senza colpe.CEDRIC 6Alla prima da titolare, mostra una buona tenuta difensiva, con tackle a salvare su Santander (33' st Ranocchia 6: da centravanti aggiunto un quasi gol in girata).DE VRIJ 4,5Un incubo chiamato Santander. Prima della marcatura da dimenticare sull'1-0 emiliano, altri due buchi clamorosi col paraguaiano e incertezze assortite.SKRINIAR 6,5Si divide tra Santander e Orsolini, scalando in soccorso di Dalbert.DALBERT 5,5Davanti spinge sull'acceleratore, duettando con Perisic e sfornando cross (al bacio uno per Vecino) a ripetizione. Dietro in balia degli eventi.VECINO 5,5Ha sui piedi una delle occasioni più ghiotte, ma la spreca malamente, sparando in curva. Bene per quantità di corsa e tempi, ma impreciso.BROZOVIC 5Un'altra prestazione da minimi sindacali e idee confuse in regia.CANDREVA 4,5Spesso a testa bassa, ignorando i compagni e incaponendosi al tiro. A referto solo un cross per Perisic, non esce dagli spogliatoi (1' st Lautaro Martinez 5: impalpabile, fumoso e un altro gol fallito da buona posizione).NAINGGOLAN 4,5Fugge dalle responsabilità, limitandosi al compitino e alle cose facili. Del Ninja giallorosso neanche l'ombra, sostituito tra i fischi (23' st Joao Mario 6: decisamente meglio).PERISIC 6Con Skriniar è uno degli ultimi ad arrendersi. All'indifferenza e a qualche timido fischio dei 50mila del Meazza, risponde con una gara a spron battuto.ICARDI 4,5Il 15 dicembre l'ultimo centro in A. Che sia crisi è acclarato dalle 6 gare all'asciutto , con due palle d'oro sprecate pure ieri.SPALLETTI 5Un altro ko, dopo l'eliminazione in Coppa Italia. Questa volta contro la terz'ultima e senza attenuanti.