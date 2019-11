De Paul nella calza di gennaio

Alessio Agnelli

MILANO - In pole position De Paul, poi Kulusevski e Vidal a inseguire. Dipendesse esclusivamente da Antonio Conte, forse gli ultimi sarebbero i primi e il classe '87 cileno il candidato forte per un posto nel centrocampo dell'Inter del salentino dall'anno nuovo. Invece, in cima alle preferenze di Marotta&Ausilio, e della famiglia Zhang, poco aperta agli over 30 dall'alto ingaggio, è finito il 25enne argentino Rodrigo De Paul, mezzala/trequartista di Udinese e Albiceleste e in forte vantaggio sulla concorrenza per gennaio. Vidal sarebbe, infatti, un'opzione soltanto in prestito, e senza obbligo di riscatto. Soluzione, a cui il Barça e l'ex Juve non sembrano intenzionati ad aprire al momento. Come il Parma per Dejan Kulusevski, di proprietà Atalanta ma da contratto in prestito ai ducali fino a giugno. Per 30 milioni di euro la Dea concederebbe il via libera già a gennaio, ma andrebbe convinto e risarcito (con una contropartita tecnica) anche il Parma. Più agevole invece la pista che porta a Rodrigo De Paul, che costa 5 milioni in più ma che «l'Udinese difficilmente potrebbe trattenere - l'ammissione del dt friulano Marino- se arrivasse l'offerta di una big in questa finestra di mercato».

Domenica osservatori nerazzurri saranno a Marassi per Sampdoria-Udinese: sotto la lente il nazionale argentino e il portiere friulano Juan Musso, nel mirino per il dopo Handanovic (dal 2021). Ma, a breve, dovrebbe anche andare in scena il primo summit tra società per discutere di De Paul, e dei termini dell'accordo per gennaio. Marotta e Ausilio puntano al prestito oneroso con diritto di riscatto. Sul piatto anche una contropartita tecnica (da scegliere tra i Primavera di Madonna), ad abbassare l'esborso cash. Intanto Conte deve fare di necessità virtù anche domani a Torino, con problemi numerici in mediana come prima della sosta. Anche ieri, infatti, allenamento a ritmi ridotti per Sensi, Gagliardini e Asamoah, nella migliore delle ipotesi recuperabili per la panchina contro i granata. Per Conte quindi scelte obbligate. E straordinari per Brozovic e Barella e per Vecino, reduce da 180 minuti con l'Uruguay.

