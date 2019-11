De Pasquale: «Meno tasse ai locali virtuosi»

Fabrizio De Pasquale, capogruppo di Forza Italia, sostiene i comitati?

«Siamo al fianco dei residenti, perché il Comune non ha ascoltato nessuna delle loro richieste. E comprendo l'idea di una querela al sindaco. L'amministrazione si svegli e imponga regole, che non danneggiano le attività commerciali serie, ma solo chi anima la malamovida».

Quale strategia propone?

«Come partito abbiamo già chiesto, invano, di potenziare le risorse per aumentare le uscite dell'Arpa così da controllare il rumore. Ora proseguirei con le ordinanze, per esempio, proibendo la vendita di alcolici dopo le 21 ai market, sempre aperti e spesso gestiti da stranieri, nelle zone della movida».

Altro?

«Agevolazioni sulle tasse comunali ai gestori che controllano ciò che accade davanti al locale».

(S.Rom.)

Venerdì 22 Novembre 2019, 05:01

