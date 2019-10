De Ligt: «Juve, dammi tempo»

Timothy Ormezzano

TORINO - Si può fare di più. Molto di più. Lo riconosce lui stesso, De Ligt, costretto suo malgrado a sopportare la pesantissima etichetta di mister 75 milioni più bonus. Senza tanti giri di parole, il centrale olandese ammette di aver subito un calo di rendimento nel passaggio dall'Ajax alla Juve.

«Non so neanche io perché non sto rendendo come vorrei - ha spiegato ai microfoni di Fox Sports -. Tutto quello che posso fare è continuare a lavorare duramente, cercando di imparare dai miei compagni di squadra». Il problema, più che fisico o tecnico, è di natura mentale: De Ligt ha perso le certezze granitiche che aveva. «Non è un discorso di forma, di condizione. All'Ajax mi sentivo invincibile. Adesso è diverso».

Gli alibi non mancano di certo, a un giocatore che a soli 19 anni è stato catapultato in un altro paese e in un altro campionato. «Sono arrivato in un nuovo club, con un nuovo modo di giocare e nuovi compagni di squadra - prosegue De Ligt, atteso oggi alla Continassa dove ieri è rientrato l'acciaccato Ramsey -. Sono fattori importanti. Ho giocato all'Ajax per dieci anni, lì era tutto familiare. Ora lo è di meno, ma intanto sto migliorando sempre più».

Il finale della confessione è all'insegna dell'ottimismo: «Andrà tutto di nuovo bene. Anche Paratici pensa positivo: «Pure Nedved nei primi mesi alla Juve non si sentiva lui. De Ligt ci darà grandi soddisfazioni. Anche Rabiot ha soltanto bisogno di un po' di tempo». Il chief football officer bianconero, che ieri ha ricevuto il Premio Manlio Scopigno e Felice Pulici, ha quindi blindato - almeno a parole - Cristiano Ronaldo: «Penso che onorerà il suo contratto fino alla fine».

Non sono in partenza nemmeno Cuadrado e Matuidi, entrambi in scadenza nel 2020: «Pensiamo di prolungare i loro contratti». È invece ai saluti Mandzukic, osservato speciale del Manchester United: «Parleremo con Mario e con i suoi agenti - conclude Paratici -, troveremo la soluzione migliore».

