De Ligt avverte l'Inter: «Non è favorita»

TORINO - Ecco il vero De Ligt. La Juve si gode la crescita del difensore olandese. Sì, c'è anche lui tra i grandi protagonisti del 3-0 su quel Bayer Leverkusen che non ha mai tirato in porta. De Ligt, alias mister 75 milioni, ha archiviato la sua falsa partenza: «Ci è voluto un po' per abituarmi - ammette l'ex capitano dell'Ajax -, del resto per me è tutto nuovo: campionato, cultura, lingua. Mi sto adattando, miglioro ogni giorno».

Maurizio Sarri sorride e conferma: «Matthijs cresce di partita in partita, dietro siamo sempre più puliti e solidi. In estate ho visto spendere di più per giocatori che valgono meno».

Per il il derby d'Italia di domenica al Meazza, Sarri è orientato a confermare la formazione che ha steso il Bayer, ma con Ramsey sulla trequarti al posto di Bernardeschi.

Per De Ligt si annuncia un bel corpo a corpo con Lukaku («non parlerei di uno scontro tra noi due, ma di Juve contro Inter»), oltre alla sfida a distanza con il suo connazionale De Vrij: «Sarà bello incontrarci, io e Stefan siamo rivali in campo e amici fuori». Qualche mese fa, prima che De Ligt cedesse alla corte della Signora, De Vrij lo definì «un giocatore fortissimo, un bravissimo ragazzo e un caro amico». Ma la sensazione è che domenica i due non si faranno tanti complimenti.

«L'Inter è forte, proprio come noi - prosegue De Ligt -. Sarà una grande battaglia, una partita molto dura». Una sfida da tripla, secondo il gigante biondo: «Non c'è una favorita. L'Inter ha cominciato bene il campionato, come noi che abbiamo pareggiato una partita e vinto tutte le altre».

L'olandese chiederà qualche consiglio alla BBC: «Ascolto il più possibile Barzagli. E imparo anche da Bonucci, Chiellini e Buffon». A proposito di senatori, oggi nel corso di un evento allo Stadium il 33enne Marchisio, tormentato da ripetuti guai fisici, annuncerà il suo addio al calcio dopo una vita in maglia bianconera e l'ultima sfortunata stagione allo Zenit. Si ammaina un'altra bandiera.

EUROPA LEAGUE Le romane oggi in campo. La Roma (ore 18,55) gioca in casa degli austriaci del Wolfsberger, mentre la Lazio (ore 21) ospita all'Olimpico i francesi del Rennes.

Giovedì 3 Ottobre 2019, 05:01

