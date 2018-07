De Laurentiis certo: «Il Diavolo con Elliott può tornare in alto»

Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Cancellato Yonghong Li, ritrovata l'Europa. È proprio tutto un altro Milan. Anzi, è tornato il vero Diavolo. Una svolta benedetta pure dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentii: «Elliott è un fondo importante con dietro un uomo intelligente come Singer. Hanno preso delle persone giuste, ci vorranno dai 3 ai 5 anni per tornare il Milan vittorioso dell'epoca d'oro di Berlusconi».Mentre l'attuale diesse Mirabelli ha le ore contate in rossonero. Con tre azioni praticamente eseguite da Mirabelli, di mercato e non solo, che Elliott ha bloccato sul nascere: in primis il fondo americano ha frenato l'ingaggio del brasiliano Bernard, svincolatosi dallo Shakhtar Donetsk. Il Milan aveva trovato l'accordo con il giocatore, ma Elliott ha messo il veto insoddisfatto delle troppe commissioni da pagare agli agenti di Bernard. Quindi bloccata la cessione di Locatelli al Sassuolo: tutto fatto per 12 milioni più diritto di recompra in favore del Milan, ma gli uomini di Elliott hanno preferito blindare il giovane regista, considerato una sicura risorsa futura cresciuta nel settore giovanile di Milanello. Infine bocciata anche l'idea del ds di far svolgere l'amichevole col Cosenza, sua ex squadra. Amen.